Турин, Италия, 5 сентября, 2019, 15:05 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» перед закрытием летнего трансферного окна не принял предложение туринской команды «Ювентус» по переходу в её состав бразильского форварда парижан Неймара, сообщает 5 сентября испанский журналист Гильем Балаге.

Antoine Dellenbach Неймар

По данным источника, руководство туринского клуба предлагало за трансфер 28-летнего бразильца сумму в €100 млн и в придачу своего аргентинского нападающего Пауло Дибалу, однако ПСЖ отказался от сделки.

Отметим, ранее, в переход Неймара из ПСЖ в состав «Барселоны», которого хотел сам игрок, сорвался из-за разногласий клубов о его условиях. Парижский клуб хотел совершить прямую продажу спортивных прав на футболиста, а «Барселона», в свою очередь, хотела включить в эту сделку некоторых своих игроков, которые также не захотели стать её частью.