Киев, 5 сентября, 2019, 14:52 — ИА Регнум. В партии «Голос», лидером которой является музыкант Святослав Вакарчук, заявили, что выступают против изменений в руководстве Киева, инициированных офисом президента Зеленского.

Goloszmin.org Святослав Вакарчук

Соответствующее заявление обнародовано сегодня, 5 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как считают в политсиле, назначение отдельного главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) может ослабить роль городского головы и при этом усилить влияние президента на столицу Украины.

«Это не только ослабит роль избранного киевлянами мэра, но и даст президенту возможность чрезмерно влиять на местное самоуправление в столице», — говорится в заявлении.

Соратники Вакарчука отмечают, что «Голос» готовит законопроект, чтобы законодательно закрепить единство должностей избранного городского головы и главы городской государственной администрации столицы Украины.

ИА REGNUM напоминает, что 4 сентября Кабмин Украины направил президенту Украины Владимиру Зеленскому представление на увольнение главы Киевской горгосадминистрации Виталия Кличко, который является также избранным мэром.

5 сентября стало известно, что четыре из пяти фракций Киевсовета просят снова назначить Кличко главой КГГА.

Сам Кличко заявил, что центральная власть занимается «разрушением децентрализации, разрушением самоуправления в столице».