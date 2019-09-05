Москва, 5 сентября, 2019, 14:50 — ИА Регнум. Трудовой кодекс РФ — это один факторов, провоцирующих рост теневой занятости, считает вице-президент Конфедерации труда РФ, депутат Госдумы РФ Олег Шеин («Справедливая Россия»). Об этом он заявил 5 сентября корреспонденту ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Трудовая книжка

«Главный фактор — это трудовой кодекс, который лишил работников их прав. Сделал их абсолютно зависимыми от работодателей, — сказал Шеин. — В этих условиях работодателю выгодно иметь людей в серой занятости. И налоги здесь имеют второстепенное значение. Первостепенное значение имеет то обстоятельство, что человека можно очень легко уволить, заставить работать сверхурочно, обмануть по заработной плате, пренебречь охраной труда, заставить работать на потогонной системе и за более низкие зарплаты».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, число безработных в России в июле 2019 года выросло на 0,9%, а в годовом выражении — сократилось на 6,6%.