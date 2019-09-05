Астана, 5 сентября, 2019, 14:50 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил обеспокоенность возможным снижением поставок нефти на внутренний рынок. Об этом 5 сентября сообщили в пресс-службе главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

5 сентября в Атырау президент республики провел расширенное совещание по вопросам развития нефтегазовой отрасли. Токаев подчеркнул, что в Казахстане существуют риски уменьшения объемов перерабатываемой на НПЗ нефти.

Глава государства поручил правительству занять этим вопросом и внести конкретные предложения. Президент также остановился на развитии нефтегазохимической отрасли.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что по итогам первых восьми месяцев 2019 года НПЗ республики переработали 11,2 млн тонн нефти, что на 6% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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