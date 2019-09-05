Владивосток, 5 сентября, 2019, 14:46 — ИА Регнум. Исследователи из Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) изучат свойства деформированного льда на натурных полигонах, расположенных в Арктике и в акватории Охотского моря, по соглашению с «Роснефтью», сообщает 5 сентября пресс-служба компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

Стороны заключили договор в рамках V Восточного экономического форума. Он предполагает выполнение научно-исследовательских работ для последующего проектирования морских гидротехнических сооружений.

В рамках программы специалистам ДВФУ предстоит выполнять постоянный мониторинг и сравнение свойств морского льда. Собранные сведения позволят уточнить ледовые нагрузки и повысить эффективность добычи углеводородов в замерзающих морях.

Для научно-методического сопровождения работ будет привлечен Арктический Научный Центр, входящий в состав Корпоративного научно-проектного комплекса «Роснефти».