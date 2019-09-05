Калининград, 5 сентября, 2019, 14:52 — ИА Регнум. 3,5 года колонии строгого режима получил житель Неманского района Калининградской области по приговору суда за сообщение о «минировании» мостов через реку Неман. Об этом 5 сентября сообщила пресс-служба неманского городского суда.

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Было установлено, что мужчина в начале марта текущего года позвонил в службу «112» и сообщил о взрывном устройстве, якобы заложенном на мостах через реку Неман в районе города Советска и поселка Дубки Неманского района.

Диспетчер службы передал полученную информацию в экстренные службы. В ходе осмотра места, указанного злоумышленником, никаких взрывных устройств и подозрительных предметов обнаружено не было.

По горячим следам был задержан 39-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения, который признался, что сообщение о бомбе было ложным.

В ходе судебного заседания подсудимый полностью согласился с предъявленным обвинением. Приговором Неманского городского суда подсудимый был признан виновным в совершении преступления, квалифицированного как заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

Наказание по этой статье предусматривает штраф либо ограничение свободы сроком до трёх лет, либо принудительные работы на срок от двух до трёх лет. Но суд принял во внимание более ранние приговоры за кражу и частично присоединил к наказанию подсудимого неотбытую им часть срока.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании подозреваемого в сообщении о ложном минировании правительства Новосибирской области.