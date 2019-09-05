Москва, 5 сентября, 2019, 14:43 — ИА Регнум. Вопрос о принадлежности Крыма является главным тестом для политика и Ксения Собчак провалила тест на гражданственность и патриотизм. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 сентября, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Council.gov.ru Франц Клинцевич

«Вопрос о принадлежности Крыма — это, пожалуй, сегодня один из главных тестов, которым поверяется отношение отечественного политика, общественного деятеля, журналиста к своей стране, к России, тест на гражданственность и патриотизм, и Ксения Собчак его откровенно завалила», — сказал Клинцевич.

Сенатор обратил внимание на то, что Собчак, отвечая во время пребывания в Киеве на вопрос о принадлежности Крыма, вертелась словно уж на сковородке.

«В результате получилось, что Крым надо вернуть, но для этого должен быть проведен «какой-то референдум». Что называется, ни два, ни полтора», — указал он.