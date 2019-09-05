Киев, 5 сентября, 2019, 14:34 — ИА Регнум. Возможностью купить газ на зиму по летним ценам воспользовались 7320 украинских семей, сообщили 4 сентября в пресс-службе компании «Нафтогаз».

Иван Шилов ИА REGNUM Природный газ

"Общий объём газа, заказанный потребителями на условиях «Газового запаса», составляет почти 4,5 млн. куб. м», — казано в сообщении.

К программе присоединились 18 газоснабжающих компаний Украины, что составляет 70% от их общего числа.

Возможность купить газ впрок будет доступна жителям Украины до 25 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экономический эксперт Виктор Скаршевский заявил, что жители Украины могут место экономии газа переплатить за него, поскольку цена на топливо достигла десятилетнего минимума и продолжает падать.

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