Москва, 5 сентября, 2019, 14:26 — ИА Регнум. Из Резервного фонда правительства РФ будут выделены деньги на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами, которые не производятся в России. Об этом на своей странице в Facebook написал Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Лекарства

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Распоряжение дает право Московскому эндокринному заводу закупать и поставить в Россию такие препараты, как диазепам, фенобарбитал, мидазолам, клобазам в 10 лекарственных формах, не выпускающихся в РФ.

Поставлена задача — до конца 2023 года наладить выпуск всех этих лекарств в России. Но пока эта задача не решена, необходимые для больных детей лекарства будут закупаться за рубежом.

«Врачи смогут назначать такие препараты больным, что позволит получить качественное обезболивание нуждающимся детям», — отметил Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, письмо президенту РФ Владимиру Путину написали матери детей-инвалидов.

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