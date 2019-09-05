Рязань, 5 сентября, 2019, 13:56 — ИА Регнум. Автопарк городского пассажирского транспорта Рязани пополнили 40 машин. Город получил автобусы МАЗ и ПАЗ, вместимостью 72 и 53 посадочных места соответственно. Машины привлечены по договору с инвестором и в скором времени выйдут на городские маршруты, сообщили 5 сентября в пресс-службе администрации Рязани.

Пресс-служба администрации Рязани Автобусы

Автобусы оборудуют точками доступа Wi-Fi, проверят системы видеонаблюдения, уже установленные на большей части машин. Транспорт распределят по всем муниципальным маршрутам.

«На городские улицы машины будут выходить поэтапно. В настоящий момент специалистами проводится технический контроль за их состоянием, проверка работоспособности систем ГЛОНАСС и диагностика других устройств», — уточнил заместитель главы администрации Рязани Владимир Бурмистров.

В общей сложности по улицам Рязани будут курсировать 100 единиц муниципального транспорта.