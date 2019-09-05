Минск, 5 сентября, 2019, 13:55 — ИА Регнум. Почти $32 млрд (63,463 млрд BYN) составила на 1 июля 2019 года суммарная задолженность крупных и средних организаций промышленности Белоруссии, которая примерно на ¾ состоит из госпредприятий. Об этомпишет издание banki24.by.

Шатилло Г.В Вид проходной Минского Автомобильного Завода. Минск. Белоруссия

Указанная изданием сумма, для сравнения, больше половины ВВП Белоруссии за 2018 год и почти в четыре раза больше, чем международные резервные активы Нацбанка республики. Издание отметило, что совокупные долги белорусской промышленности — «это половина (50,3%) всех долгов реального сектора». При этом власти республики под суммарными долгами понимают «сумму кредиторки и задолженности по кредитам и займам».

«Просроченная часть долгов промышленности на 1 июля достигла 4,701 млрд BYN. Учитывая периодические списания безнадежных долгов, а также многочисленные отсрочки и рассрочки от бюджета и банков, реальная сумма «плохих» обязательств промышленности намного выше», — констатировало издание.

Цепочки неплатежей в промышленности чаще всего возглавляют госпредприятия. Манипуляции позволяют выдавать желаемое за действительное: «Просто в мае, согласно указу № 181, цементники превратили более 800 млн BYN «мусорной» кредиторки в «хорошую». Одномоментно качество кредиторки цементников улучшилось в 3−4 раза».

Задолженность в белорусской промышленности по кредитам и займам сложилась на сумму 42,872 млрд белорусских рублей. При этом главными должниками стали пищепром (9,430 млрд BYN), деревообработка и целлюлозно-бумажная отрасль (7,092 млрд BYN), машиностроение (4,029 млрд BYN), а среди предприятий — Светлогорский ЦКК, фабрика «Герой труда» в Добруше, МТЗ, МАЗ, БМЗ. Миллиарды должны кредиторам даже НПЗ (оба).

«Дебиторка промышленных предприятий покрывает всего треть от суммарных долгов и равна 21,485 млрд BYN. На чистой основе промышленность должна кредиторам 41,978 млрд BYN. Такую сумму невозможно выплатить за короткий срок. Поэтому промышленники — хронические должники бюджета, остальных секторов экономики и внешнего мира на долгие годы вперед», — констатировало издание.