Кызыл, 5 сентября, 2019, 13:52 — ИА Регнум. Не успел начаться новый учебный год, как в столице Тувы открыли счёт попавшим под машины школьникам. Как сообщили ИА REGNUM в МВД по республике, за первые четыре учебных дня зарегистрировано два наезда на несовершеннолетних.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Пешеходный переход

2 сентября 29-летний водитель автомобиля «Тойота Калдина» при повороте наехал на велосипедиста, который пересекал дорогу на зелёный сигнал светофора. В результате 10-летний мальчик был госпитализирован.

В тот же день к вечеру водитель «Тойоты Премио» наехал на ребёнка, который внезапно выбежал на дорогу вне пешеходного перехода. Жертвой оказалась 9-летняя девочка, она получила ушибы и ссадины.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 5 сентября во Владимирской области 23-летний местный житель сбил двух детей — мальчика и девочку 13 лет. Оба ребёнка от полученных повреждений скончались.

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