Владивосток, 5 сентября, 2019, 13:50 — ИА Регнум. Норматив добычи леса в целях строительства жилого дома на «дальневосточном гектаре» будет увеличен вдвое в соответствии с инициативой администрации Приморского края и Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ), сообщает 5 сентября пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Территория

«Это значительно удешевит строительство дома, по крайней мере, материал для строительства дома будет предоставлен по льготе», — сообщил врио вице-губернатора Приморского края Михаил Петров, выступая на сессии Восточного экономического форума «Освоение дальневосточных гектаров: новые меры государственной поддержки».

По его словам, получателям льготы нужно будет выполнить два условия — иметь в наличии землю в соответствии с 119 Федеральным законом с разрешением на строительство и заключить договор подряда с организацией лесоперерабатывающего комплекса. Второй документ должен предусматривать добычу и переработку леса.

Петров добавил, что указанная возможность появится после принятия соответствующего закона. Напомним, программа «Дальневосточный гектар» предоставляет возможность безвозмездно получить земельный участок площадью до одного гектара на территории девяти субъектов Дальневосточного федерального округа.

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