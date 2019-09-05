Казань, 5 сентября, 2019, 13:49 — ИА Регнум. На реализацию муниципальной адресной программы по переселению жителей Казани из аварийного жилья в 2019—2025 годах потратят 885 млн рублей. Вновь утвержденная программа опубликована в сборнике документов мэрии города.

Иван Шилов ИА REGNUM Ветхое жилье

В рамках программы 690 млн рублей выделят из Фонда содействия реформированию ЖКХ, 195 млн рублей — из бюджета Татарии.

Объем средств, выделенных в 2019 году, составит 125,8 млн рублей, в 2020-м — 108 млн рублей, в 2021-м — 108,8 млн рублей, в 2022-м — 208,4 млн рублей, в 2023-м — 205 млн рублей, в 2024 — 128,5 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация с низкой выкупной стоимостью квартир в Татарии в рамках республиканской программы переселения из авариного жилья ранее привлекла внимание Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) при президенте России.

По итогам выездного совещания в Зеленодольске Совет издал рекомендации, в которых отмечалось, что граждане критиковали региональные механизмы переселения из аварийного жилья: размер выкупной стоимости является чрезвычайно низким и во многих случаях не позволяет приобрести в собственность даже комнату. В то же время программа социальной ипотеки, которая предоставляется без подтверждения дохода по существу является «ипотечным рабством» для неплатежеспособного населения. Выкупная цена за квартиры, находящиеся в собственности граждан, не менялась с 2011 года и до сих пор составляет 11 022 рубля, но рыночная цена жилья уже давно выросла.