Владивосток, 5 сентября, 2019, 13:41 — ИА Регнум. Граждане Японии могут без оформления виз посещать Курильские острова. Такую возможность бывшим жителя южной части Курил Россия предоставила в «эксклюзивном порядке». В этой связи невыдача Токио виз жителям Крымского полуострова кажется странной. Такое заявление сегодня, 5 сентября, на пленарном заседании Восточного экономического форума сделал президент РФ Владимир Путин.

Марина Каширская ИА REGNUM Графская пристань в Севастополе

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Глава государства напомнил, что Москва, исходя из гуманитарных соображений, пошла навстречу гражданам Японии и не просто создаёт им возможность посещения этих островов японскими гражданами, но и делаем это в безвизовом порядке.

«Конечно, для нас очень странно, что Япония, например, не выдаёт виз не конкретному гражданину, но, скажем, всем крымчанам», — недоумевает глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, Крым вошёл в состав Российской Федерации в марте 2014 года по результатам проведённого на полуострове референдума. За выход из состава Украины высказалось подавляющее большинство жителей Крыма и Севастополя. Официальный Киев до сих пор не признал итоги всенародного волеизъявления, продолжая считать эти территории своими, но «оккупированными страной-агрессором». При этом Москва неоднократно заявляла, что вопрос Крыма закрыт окончательно.