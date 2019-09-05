Киев, 5 сентября, 2019, 13:40 — ИА Регнум. Промышленность Украины сейчас выпускает «продукцию 20-го века», поэтому о взрывном росте экономики страны, который обещают в новом правительстве, речи быть не может.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Об этом сегодня, 5 сентября, заявил глава Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины Владимир Лановой.

Эксперт уточнил, что речь идет о черных металлах, которые не имеют рынков и не имеют перспектив роста. В Бразилии и в Китае подобной продукции уже производят больше, чем у нас, заявил он в комментарии изданию «Главком».

Он призвал Украину выходить из металлургии с другой продукцией — например, качественной сталью для кораблей, для подводных лодок.

«Но для этого необходимо выходить на новые рынки сбыта и модернизировать свои предприятия. Но никто об этом пока не говорит», — отметил экономист.

В целом, по мнению Ланового, приоритеты, которые озвучило правительство Украины, не дадут такого длительного и высокого роста (предполагается рост ВВП на 40% за следующие 5 лет). Экономист считает, что власти сейчас следует сосредоточиться на более насущных вопросах и внедрять новации на тех предприятиях, которые уже сейчас работают на Украине.

ИА REGNUM напоминает, что ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что ожидает 5%-го роста ВВП Украины в 2020 г., а в последующие — на 7% ежегодно. По его словам, это станет возможным после реформ его правительства — в частности, масштабной приватизации, изменения законодательства, открытия рынка земли и реформы таможенных органов.