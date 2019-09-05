Москва, 5 сентября, 2019, 13:38 — ИА Регнум. Санкционная политика и риторика стран по отношению друг к другу в разрезе всей мировой политики будет сохраняться еще достаточно долгое время. Это связано в первую очередь с процессом формирования новых отношений среди стран с точки зрения международного разделения труда, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова, комментируя возможное продление санкций ЕС в отношении России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Становится очевидным, что существующая экономика массового потребления будет претерпевать значительные изменения в ближайшее время.

Но ни одна из стран не хотела бы быть первой на очереди в проведении, по сути, опытного тестирования по формированию новой системы взаимоотношений экономических агентов между собой.

Количество накопленных долгов, снижение экономической активности, внедрение новых технологий, всё это вносит определенный хаос на международном рынке.

В связи с этим ведущие страны мира, пытаясь обезопасить свои рынки, проводят санкционную политику по отношению к другим наиболее перспективным рынкам. А России нужно осуществлять свою внутреннюю и внешнюю политику, учитывая данную специфику», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что продление антироссийских санкций станет экономическим ударом по самим странам Европейского союза.

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