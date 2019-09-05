Санкции вносят «определённый хаос» на международном рынке
Москва, 5 сентября, 2019, 13:38 — ИА Регнум. Санкционная политика и риторика стран по отношению друг к другу в разрезе всей мировой политики будет сохраняться еще достаточно долгое время. Это связано в первую очередь с процессом формирования новых отношений среди стран с точки зрения международного разделения труда, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова, комментируя возможное продление санкций ЕС в отношении России.
Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что продление антироссийских санкций станет экономическим ударом по самим странам Европейского союза.
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