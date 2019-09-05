Луганск, 5 сентября, 2019, 13:35 — ИА Регнум. Украинские силовики один раз нарушили режим прекращения огня, сообщили 5 сентября в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обстрел. ВСУ

«Вооруженные формирования оперативно-тактической группировки «Север» обстреляли район населённого пункта Нижнее Лозовое из СПГ (станкового противотанкового гранатомёта — ИА REGNUM). Информация о разрушениях и пострадавших среди мирного населения уточняется. Потерь среди военнослужащих НМ ЛНР нет», — сказано в сообщении.

В пресс-службе также рассказали о позициях боевой техники ВСУ, обнаруженных разведкой Народной милиции ЛНР.

«Выявлено размещение двух БМП в районе населённого пункта Причепиловка, одной бронированной эвакуационной машины в жилом районе населённого пункта Орехово-Донецкий и одного БТР-70 в районе участка разведения сил и средств в районе Станицы Луганской», — сказано в сообщении.

Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, ранее в районе населённого пункта Троицкое на минах, установленных украинскими силовиками, подорвался автомобиль «Урал». В результате травмы получили два боевика 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

Читайте также: Автомобиль с боевиками ВСУ подорвался на украинских минах — НМ ЛНР