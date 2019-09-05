Дамаск, 5 сентября, 2019, 13:30 — ИА Регнум. Лидер партии «Демократический союз» Салих Муслим заявил на днях, что его партия готова вернуться в Дамаск для возобновления переговоров с сирийским правительством. Партия представляет интересы сирийских курдов. Об этомпишет новостной ресурс Al-Masdar News.

Pydrojava.com Салих Муслим

Салих Муслим сказал, что представители партии готовы выехать в Дамаск и вести переговоры с сирийскими властями столько, сколько потребуется, пока не будет достигнуто политическое решение. Данное заявление было сделано в ходе встречи со старейшинами арабских племен из долины реки Евфрат в городе Тель-Абьяд в провинции Ракка.

Ранее переговоры между сирийским правительством и сирийскими курдами провалились, поскольку стороны не смогли достичь компромисса относительно будущего Сирийских Демократических сил и политической автономии в районах, управляемых СДС.

Основу Сирийских демократических сил составляют курдские отряды Народных защитников. СДС были созданы, поддерживаются и финансируются США. Под их контролем находится территория Сирии к востоку от реки Евфрат. На ней сосредоточено 70 процентов нефтяных месторождений страны.

Как правило, сирийские курды идут на переговоры с Дамаском в случае военной угрозы со стороны Турции, а также в случае военных успехов Сирийской арабской армии на других участках фронта. Политически их квазигосударство на территории Сирии полностью зависимо от США. Окончательное решение останется за Вашингтоном, который пока не собирается выводить войска с территории Сирии.