Минск, 5 сентября, 2019, 13:27 — ИА Регнум. Начать сотрудничество с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ) с чистого листа и выстроить с ним образцовые отношения призвал 5 сентябряАлександр Лукашенко в ходе переговоров с президентом банкаЦзинь Лицюнем. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

President.gov.by Александр Лукашенко с президентом банка Цзинь Лицюнем

«Мы открываем новую страницу в наших отношениях, и эта страница чистая — с белого листа. Там нет ничего положительного, потому что это первые шаги, но, к счастью, нет и ничего плохого, — сказал Лукашенко. — Мы полны решимости выстроить отношения так, чтобы это стало образцом для других».

Белорусский лидер предложил банку несколько проектов и признался, что давно мечтает построить дорогу из Гомеля в Брест. Он также отметил, что условия кредитования у Азиатского банка инфраструктурных инвестиций не хуже, чему у европейских банков.

Лукашенко также выразил уверенность, что Цзинь Лицюнь знает о том, что Белоруссия — «это центр Европы». Он также обсудил намерение Азиатского банка инфраструктурных инвестиций вложиться в созданный под минском китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень».