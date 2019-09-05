Абакан, 5 сентября, 2019, 13:25 — ИА Регнум. Медиаполитолог Олег Николаев (Хакасия) считает бредом высказывание телеведущей Ксении Собчак о необходимости возвращения Крыма Украине.

Иероним Босх. Извлечение камня глупости (Операция глупости). 1475-1480

«Народ Крыма открыто и легитимно решил наконец-то вернуться в Россию. И Россия с радостью встретила его. Всё остальное это бред. Или от лукавого», — сказал Олег Николаев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Читайте также: Почему Собчак сойдёт с рук её высказывание о Крыме

Читайте также: «Крест на политической карьере»: о высказывании Ксении Собчак о Крыме

Читайте также: Омский политолог: «Мнение Ксении Собчак мало кому интересно»

Как уже сообщало ИА REGNUM, 4 сентября Ксения Собчак в эфире украинской радиостанции «Новое время» заявила, что считает возвращение Крыма в состав Украины оптимальным способом улучшить российско-украинские отношения. На вопрос «Чей Крым?» она ответила, что Россия нарушила международные договорённости, и полуостров должен быть возвращён Украине.

Читайте также: Крым нужно «вернуть» Украине, но это пока невозможно — Собчак