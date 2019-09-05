Санкт-Петербург, 5 сентября, 2019, 13:18 — ИА Регнум. Премьер-министр, как это ему свойственно, загорелся новой идеей, но, поскольку она очевидно не может быть осуществлена в российских реалиях, министры осторожно спускают эту идею на тормозах, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 5 сентября, доцент НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Елена Кудрявцева, комментируя высказывания членов правительства о четырехдневной рабочей неделе.

Иван Шилов ИА REGNUM Работники

Как сообщалось ранее, в кулуарах Восточного экономического форума идею введения четырехдневной рабочей недели прокомментировали министр труда Максим Топилин и здравоохранения — Вероника Скворцова. Топилин отметил, что переход возможен в долгосрочной перспективе. Скворцова в интервью РИА Новости — что это предложение можно реализовывать, «если люди ведут здоровый образ жизни».

Ранее министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что для перехода на четырехдневную рабочую неделю нужен рост производительности труда и благосостояния граждан. Главный инициатор обсуждения этого вопроса, премьер-министр Дмитрий Медведев, в августе 2019 года дал поручение проработать этот вопрос.

«Это уже не первый подобный случай инициатив Медведева. Когда он был президентом, случилась чехарда с летним временем. Потом он загорелся идеей цифровизации. Узнавая что-то новое, он вдохновляется и быстро переходит к поручениям.

Все эти идеи сами по себе вполне позитивны. Но ведь все зависит от времени, места и обстоятельств. Поскольку он дал поручение проработать вопрос, то министры играют в эту игру — прорабатывают вопрос и выступают со своими мнениями.

В реалиях нашего рынка труда и нашей экономики вопрос о четырехдневной рабочей неделе — совершенно пустой, не имеющий никакого отношения к действительности. Поэтому министры осторожно, аккуратно спускают все это на тормозах», — отметила Елена Кудрявцева.