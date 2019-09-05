Киев, 5 сентября, 2019, 13:14 — ИА Регнум. Сегодня украинское законодательство обязывает всех председателей областных и приравненных к ним, в том числе Киевской городской государственной администрации (КГГА), «складывать свои полномочия перед новоизбранным президентом». Об этом 5 сентября заявил в эфире одного из украинских телеканалов член гильдии профессиональных внутренних аудиторов Украины Андрей Вигиринский, комментируя представление Кабмина на снятие мэра Киева Виталия Кличко с поста председателя КГГА.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Эксперт не исключает, что президент Владимир Зеленский может установить в Киеве двоевластие или троевластие, подписав представление правительства на отставку Кличко.

«Это не ограничивает в возможностях Владимира Александровича Зеленского повторно назначить господина Кличко. В определенной степени, это будет последовательный шаг. Все остальные варианты власти — дуумвират и триумвират власти возможны. Нужно оценивать для себя риски связанные с этим», — рассказал Вигиринский.

При этом он считает, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук распространяет слухи и домыслы в отношении депутата от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Столара, нивелируя должность мэра Киева.

«Недопустимо такое высказывать, потому что ты нивелируешь и должность мэра (о мэре Киева — ред.). Господину Кличко фактические говорят, что тобой управляли. Ты вторишь фактам, которые юридически не подтверждены. Ты распространяешь домыслы и слухи. Это не позиция госслужащего», — сказал Вигиринский, комментируя слова Гончарука о желании отправить в отставку Столара, который якобы контролирует теневой строительный бизнес Киева.

Он призвал Гончарука написать заявление в Национальное антикоррупционное бюро, если у него есть доказательства или подозрения относительно незаконной деятельности Столара.

«Пусть в законный способ рассматривают уголовное производство, обращаются в Верховную раду и снимают депутатскую неприкосновенность», — добавил Вигиринский.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября премьер-министр Гончарук заявил, что правительство направило в Офис президента Украины представление на увольнение мэра Киева Виталия Кличко с поста председателя КГГА. При этом он считает, что Кличко можно было бы не увольнять при условии «отставки» Столара. Гончарук отметил, что в Киеве «до сих пор существуют коррупционные группы влияния, которые на самом деле очень сильно влияют на деятельность администрации».

Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что мэр Киева Кличко не контролирует киевскую администрацию. Он сообщил, что ему предлагали 20 млн долл за то, чтобы отставить Кличко на посту председателя КГГА.