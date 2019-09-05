Осло, 5 сентября, 2019, 16:34 — ИА Регнум. Управление водных ресурсов и энергетики Норвегии (NVE) объявило в четверг, 5 сентября, о повышенной опасности образования оползней в районе горного массива Maннен, расположенного в губернии Ромсдален, после выпавшего ночью дождя и снегопада. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на сообщение ведомства.

tresdetres Железная дорога

«NVE сохранило официальный уровень высокой опасности — «красный» (в районе горы Маннен)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в качестве меры предосторожности закрыта близлежащая железнодорожная станция, 11 человек, живущих неподалеку, эвакуированы.

Горный массив Маннен (максимальная высота 1294 метра) находится в 350 км к северо-западу от столицы страны, Осло.