Владивосток, 5 сентября, 2019, 13:02 — ИА Регнум. Россия произведет, но не станет первой размещать ракеты, запрещенные прежде Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил 5 сентября президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Российское оружие

По словам главы государства, Россия займется разработкой таких ракет в ответ на предпринятые Соединенными Штатами шаги.

Российский лидер отметил также, что если Вашингтон разместит свои ракеты в Японии и Южной Корее, то они будут перекрывать значительную часть России.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа США провели испытания крылатой ракеты наземного базирования, дальность полёта которой превышает 500 км, что было запрещено Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В МИД РФ заявили, что США, проведя испытания крылатой ракеты, взяли курс на нагнетание военной напряжённости

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