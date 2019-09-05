Москва, 5 сентября, 2019, 13:00 — ИА Регнум. После укрепления 4 сентября на 0,5%, рубль продолжает попытки роста на торгах 5 сентября. Сейчас в паре доллар/рубль разгорается борьба за уровень 66 руб., исход которой определят рыночные силы, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Всплеск интереса к покупкам рисковых активов обусловлен предпосылками для спада напряженности в торговых отношениях между США и Китаем после того как стороны сообщили о запланированных на начало октября переговорах.

Помогает рублю и отступление доллара после недавнего ралли, о чем говорит взлет европейских валют на Форексе. Возвращение спроса на высокодоходные активы в сочетании с голубиными заявлениями представителей ФРС сломили быков по доллару, но у них остается надежда на возобновление роста», — отметил эксперт.

6 сентября США публикуют ключевую статистику по рынку труда, которая внесет коррективы в ожидания по монетарной политике Федрезерва. Сильные цифры способны вернуть привлекательность доллара и подорвать текущие поползновения рубля.

«Об угрозе возобновления снижения российской валюты под конец недели говорит и поведение нефтяных цен. После неудачных попыток пробоя уровня $61, Brent отступила и торгуется немногим выше уровней открытия после 4%-ного ралли накануне.

В случае выхода недостаточно позитивных данных минэнерго по запасам и добыче нефти в США котировки продолжат терять бычий импульс, что может перерасти в фиксацию прибыли на привлекательных уровнях», — полагает Николаев.

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