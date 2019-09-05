Ольхонский район, Иркутская область, 5 сентября, 2019, 12:57 — ИА Регнум. Любопытное наблюдение по поводу «невозможности нормальной жизни на Байкале» и заявлений неких общественников о том, что жители острова Ольхон не могут зарегистрировать свои дома или получить в аренду земельные участки, поскольку живут на Байкальской природной территории,сделал иркутской учёный Виталий Рябцев. Из его публикации и фотографий следует, что он самолично известил правоохранительные органы, как на южной окраине бухты Шида (Мухорский залив, юг байкальского пролива Малое Море) появился новый забор с табличной «Частная территория. Вход запрещён».

Виталий Рябцев Забор, установленный на южной окраине бухты Шида (Мухорский залив, юг байкальского пролива Малое Море)

"Участок, примыкающий к берегу, вдруг стал «частной территорией». Под непрекращающиеся стоны о «байкальской правовой коллизии», которая не только не позволяет оформлять землю в аренду и застраивать, но и вообще делает «жизнь невозможной», «удушает турбизнес», «изгоняет местное население с родовых гнезд», — иронизирует Виталий Рябцев.

Виталий Рябцев Заборы на Байкале

Он выразил уверенность, что большинство выстроенных (в «рыночный» период) на Малом Море объектов могут «похвастаться» серьезными нарушениями, и заявил, что не согласен с инициаторами установки бюста Путина в посёлке Хужир, заявляющими, что «мэры и депутаты муниципальных образований на Байкальской природной территории боятся принимать любые решения».

«В Ольхонском районе они не побоялись, вопреки законам, продать и передать в аренду многие тысячи гектаров уникальных природных территорий по берегам Малого Моря. Способствовали застройке этих территорий. В результате мы имеем сейчас столь высокий уровень загрязнения этого участка «Колодца Планеты», что по итогам анализов воду нельзя не только пить, но и купаться в ней!

Иркутский учёный Виталий Рябцев Чего действительно они боятся, так это проверок законности тысяч и тысяч земельных сделок, совершенных благодаря им. Для чего ведется вся эта кампания по «решению байкальской правовой коллизии»? Прежде всего, чтобы узаконить распродажу бегов Малого Моря, избежать за неё ответственности Ну, а затем — распродать и сдать в аренду ту землю, до которой еще не успели «дотянуться».

Виталий Рябцев Береговая линия на южной окраине бухты Шида (Мухорский залив, юг байкальского пролива Малое Море) тоже обнесена забором

Как уже сообщало ИА REGNUM, «пожиратели Байкала» активизировались после значительного сокращения водоохранной зоны Байкала (принятого под «шумок» кемеровской трагедии в ТЦ «Зимняя вишня») и ряда других законодательных инициатив российского правительства.

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С 2019 года некие «общественники» стали активно проводить всевозможные собрания и акции, заявляя о притеснении местного населения ограничениями природного законодательства.

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