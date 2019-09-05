Ярославль, 5 сентября, 2019, 13:08 — ИА Регнум. Директор АО «Яргорэлектротранс» Ильхам Худиев, передававший взятки бывшему замглавы Фрунзенского района Ярославля от предпринимателей, вошел в состав рабочей группы по подготовке к разработке стратегии социально-экономического развития Ярославля до 2030 года. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Худиев включен в состав группы «Общественный транспорт». Формально все логично. В рабочую группу входят руководители всех крупных транспортных предприятий Ярославля и представители частного бизнеса. С другой стороны, 23 августа этого года в отношении Ильхама Худиева суд прекратил уголовное дело по взятке в связи с его деятельным раскаянием по нереабилитирующим обстоятельствам. Факт передачи взятки директор признал. Теперь получается, что разработкой стратегии развития города занимается человек, сознавшийся в коррупционном преступлении. Распоряжение о создании рабочих групп по подготовке стратегии мэр города Владимир Волков подписал также 23 августа, в день оглашения решения суда по Худиеву. Теоретически чиновники мэрии, готовившие документ, могли о нем и не знать.

Ранее некоторые депутаты высказывали мнение, что замешанный в коррупции человек не может продолжать руководить транспортным предприятием, 100% акций которого принадлежит мэрии Ярославля. Между тем никаких кадровых решений по руководству «ЯрГЭТа» пока не принято. Напротив, Худиева привлекают к разработке стратегии развития Ярославля.

При этом, как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, 2 сентября прокуратура обжаловала решение Красноперекопского суда о прекращении уголовного дела в отношении Худиева. Апелляцию рассмотрит областной суд.