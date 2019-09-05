Санкт-Петербург, 5 сентября, 2019, 12:53 — ИА Регнум. Избирательная кампания в Санкт-Петербурге прошла с минимальными нарушениями. Об этом заявил журналистам 5 сентября сопредседатель Ассоциации «Гражданский контроль», член СПЧ при президенте РФ Александр Брод, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Александр Брод отметил, что представители «Гражданского контроля», вместе с Общественной палатой Санкт-Петербурга и другими структурами гражданского общества занимались мониторингом ситуации, встречались с представителями избиркомов, политических партий и общественных организаций, юристами, общественными активистами и простыми избирателями.

Целью этих встреч, по словам Брода, было стремление «понять температуру избирательной кампании». В ходе встреч с избирателями, отметил правозащитник, некоторые граждане сами выразили готовность стать общественными наблюдателями на выборах, и, пройдя обучение, они получат такую возможность в ходе голосования 8 сентября.

«В целом, по мнению Ассоциации «Гражданский контроль», губернаторская кампания в Санкт-Петербурге прошла в рабочем режиме, без серьезных нарушений, с минимальным количеством жалоб», — сказал Александр Брод.

По его мнению, критикуемый многими муниципальный фильтр не являлся непреодолимой преградой для кандидатов, и при наличии организационных усилий со стороны кандидатов его можно было пройти.

Брод также отметил отсутствие в списке зарегистрированных кандидатов так называемых «спойлеров» или «технических кандидатов» и тот факт, что все кандидаты участвовали в телевизионных дебатах, что раньше либо не происходило вообще, либо случалось только перед вторым туром выборов главы Петербурга.

По мнению Брода, снятие с выборов кандидата КПРФ Владимира Бортко объясняется неготовностью к трудностям жесткой предвыборной борьбы и никак не ставит под сомнение легитимность выборов.