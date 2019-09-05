Симферополь, 5 сентября, 2019, 12:50 — ИА Регнум. С начала 2019 года симферопольский аэропорт обслужил почти 28 тысяч рейсов и 3,7 миллиона пассажиров. Об этом 5 сентября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе аэропорта.

(сс) tookapic Багаж в аэропорту

«С начала года международный аэропорт Симферополь обслужил 3,73 млн человек, что на 65 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество принятых и отправленных рейсов составило 27 934», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2019 года аэропорт Симферополь обслужил почти 2,5 миллиона пассажиров, пик пассажиропотока был достигнут 10 августа — более 34 тысяч человек.