Москва, 5 сентября, 2019, 12:48 — ИА Регнум. Заявления телеведущей Ксении Собчак по поводу Крыма лишний раз подчеркивают, что она действует в личных интересах и в интересах определенного круга элит, которые ставят под угрозу национальную безопасность страны и не учитывают мнение граждан РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 сентября заявил первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

Иван Шилов ИА REGNUM Государственная дума

Ксения Собчак в эфире украинской радиостанции заявила о том, что «самый правильный» способ урегулировать и наладить отношения между РФ и Украиной — провести еще один референдум на полуострове Крым, чтобы вернуть его в состав Украины. При этом она отметила, что сегодня такие действия со стороны РФ невозможны.

«Собчак выражает то, что на уме у значительной части российской компрадорской элиты, находящейся в том числе и во власти. Они хотят любой ценой помириться не столько с Украиной, сколько с Западом, чтобы опять свободно ездить за границу, учить там своих детей и свободно иметь там недвижимость. Для этого они готовы пожертвовать чем угодно — и национальными интересами страны, и жизнями русский людей, которые живут в Крыму, и территорией РФ», — заявил Емельянов.

По его словам, такие заявления направлены на то, чтобы выстроить отношения с западными странами в личных интересах. При этом, отмечает депутат, невозможно представить, чтобы такие заявления прозвучали телеведущими других стран.

«Скажем в США какой-то популярный телеведущий вышел и сказал, что Техас надо вернуть Мексике во имя хороших отношений с Мексикой. Это же нонсенс, и американская элита это жестко пресекает. А у нас это считается чуть ли не героизмом», — возмутился Емельянов.

Он уверен, что с такими высказываниями и идеями надо бороться, а именно не допускать лиц и силы, которые за ними стоят, ни до СМИ, ни до политической арены в целом.

«На политической арене таких сил быть не должно, они наносят ущерб национальным интересам РФ. Их нельзя показывать по телевидению, их надо блокировать в интернете, их не должно быть в печати. Это должно однозначно оцениваться как сила, враждебная РФ. Это сепаратизм, нарушение территориальной целостности. Но только репрессивными мерами справится с этим нельзя, нужно переформатировать информационное и политическое пространство, для того что таких людей и сил, стоящих за такими людьми, просто не было ни в эфире, ни в интернете, ни в политике», — заявил Емельянов.