Киев, 5 сентября, 2019, 12:44 — ИА Регнум. Некоторые положения закона о химической кастрации педофилов нарушают конституцию Украины, сказано в изменениях к закону, предложенных президентом Украины Владимиром Зеленским. Документ опубликован на сайте Верховной рады.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

В частности, Зеленский отметил, что закон не содержит чёткого порядка применения химической кастрации.

«При таких обстоятельствах введение антиандрогенных лекарственных препаратов всем осуждённым, совершившим упомянутое преступление, независимо от наличия у лица противопоказаний к введению таких препаратов, может привести к ухудшению состояния его здоровья или стать причиной преждевременной смерти», — сказано в документе.

Это, по его мнению, нарушает статью конституции Украины о неотъемлемом праве на жизнь.

Также президент Украины раскритиковал идею создания публичного реестра педофилов, поскольку законодательство Украины запрещает обработку персональных данных об осуждении к уголовному наказанию.

«Отсутствие в законе, который поступил на подпись, определения состава и содержания персональных данных, которые подлежат обнародованию, может привести к вмешательству в частную жизнь лица, отбывшего наказание, усложнит его социальную адаптацию», — уверен Зеленский.

Президент Украины вернул закон в Верховную раду на доработку и предложил парламентариям повторно его рассмотреть с учётом его замечаний.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский наложил вето на закон о химической кастрации педофилов, принятый прошлым созывом Верховной рады.

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