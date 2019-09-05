Симферополь, 5 сентября, 2019, 12:37 — ИА Регнум. Международный аэропорт Симферополь обслужил летом 2019 года почти 2,5 млн пассажиров, на 2% больше, чем в прошлом году. Об этом 5 сентября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе аэропорта.

ИА REGNUM Аэропорт Симферополь

«За три месяца этого лета аэропорт обслужил 2,48 млн пассажиров, в августе в среднем принимая и отправляя 203 рейса в сутки», — отметили в пресс-службе.

Наибольший пик пассажиропотока, по словам представителей аэропорта, был достигнут 10 августа — более 34 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма сообщили о планах запуска железнодорожного экспресса от аэропорта Симферополь до курортных городов.

Об этом: В Крыму хотят запустить железнодорожный экспресс, как в Москве