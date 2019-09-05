Красноярск, 5 сентября, 2019, 12:23 — ИА Регнум. В Красноярском крае на утро 5 сентября было зарегистрировано 27 лесных пожаров на площади 185 тыс. га. Как сообщили ИА REGNUM в краевом минлесхозе, возгорания действуют в Эвенкии в зоне контроля.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1897

Населённым пунктам огонь не угрожает, заверили в министерстве. В авиационной и наземной зонах действующих лесных пожаров нет.

За прошедшие сутки в крае потушили пять лесных пожаров на площади более 3,3 тыс. га. С огнём боролись более 290 человек, работали девять воздушных судов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае действует режим ЧС из-за лесных пожаров.

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