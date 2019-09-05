Магас, 5 сентября, 2019, 12:21 — ИА Регнум. Власти столицы Ингушетии разрабатывают проект беспилотного летающего такси. Предполагается, что этот новый вид транспорта будет востребован туристами, которые захотят взглянуть на красоту окрестностей Магаса.

Цитата из к/ф «Пя́тый элеме́нт». реж. Люк Бессон. 1997. Франция Летающее такси

«Беспилотное летающее такси — это развлекательный и туристический проект, инновационный и абсолютно безопасный, в том числе экологически», — цитирует мэра Магаса Беслана Цечоева ТАСС.

По словам градоначальника, проект будет осуществлен в 2020 году. Разработка туристического маршрута по историческим местам уже ведется.

Напомним, ранее мэр Магаса сообщал о намерении создать в городе планетарий, инновационный цирк с виртуальными животными. Ряд проектов по системе «Умный город уже внедрен, в частности, остановочные комплексы с Wi-Fi, подогревом, электронной библиотекой, электронные кормушки для животных.