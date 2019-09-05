Чебоксары, 5 сентября, 2019, 12:21 — ИА Регнум. В Яльчикском районе Чувашии завершено расследование уголовного дела об убийстве 15-летней местной жительницы, труп которой был обнаружен после поисков на окраине села Яльчики. В совершении преступления обвинили 18-летнего парня. Об этом ИА REGNUM сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по республике Олег Дмитриев.

Уильям Хогарт. Суд. 1758

Расследование началось после того, как в правоохранительные органы поступило сообщение об исчезновении 15-летней школьницы. В ходе поисков труп был обнаружен в пруду на северной окраине села Яльчики с телесными повреждениями в области головы. Под подозрение попал её 18-летний знакомый, с которым, как полагает следствие, она дружила.

В ходе разбирательств правоохранители установили детали происшествия. Согласно материалам уголовного дела, вечером 13 мая 2019 года школьница и обвиняемый встретились в пустующем доме, принадлежащем его семье. Как полагает следствие, там они поссорились на почве личных неприязненных отношений, затем обвиняемый избил её и нанёс несколько смертельных ударов топором по голове.

«Для сокрытия следов преступления обвиняемый на автомобиле, находящемся в пользовании его отца, перевез тело и сбросил в пруд, после чего скрылся с места преступления», — сказал Олег Дмитриев.

Предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Дело направлено в Яльчикский районный суд.

Отметим, что ранее в суд направлено другое уголовное дело об убийстве. Перед судом предстанет 29-летний житель Козловки, которого обвиняют в убийстве 41-летнего мужчины. Следствие полагает, что вечером 14 июня 2019 года мужчины в компании общих знакомых распивали спиртные напитки в одном из частных жилых домов в Козловке, после чего у них возникла ссора, которая переросла в драку. 41-летний мужчина получил ножевое ранение в живот, но смог добраться до дома, где скончался через несколько часов.