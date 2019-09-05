Москва, 5 сентября, 2019, 12:39 — ИА Регнум. Правительство и оппозиционные силы Колумбии обменялись заявлениями, которые грозят обернуться возобновлением вооруженного конфликта. Такой комментарий распространен 5 сентября Департаментом информации и печати МИД России.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД

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В ведомстве указали на решение лидеров Революционных вооруженных сил Колумбии (FARC) открыть новую фазу вооружённой борьбы и обещания колумбийских властей преследовать своих противников силовыми методами. Развитие событий по такому сценарию делает осязаемой угрозу вооруженного противостояния, последствия которого непредсказуемы.

«Отмечаем опасность заигрываний с самой идеей решать сложные политические проблемы с использованием «любых опций», — говорится в комментарии МИД.

Российские дипломаты призвали стороны вернуть ситуацию в мирное русло, а мировое сообщество — к продвижению мирного процесса в Колумбии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее колумбийские повстанцы заключили мирное соглашение с правительством страны, однако в начале сентября представители FARC заявили о нарушении договоренностей властями и намерении возобновить партизанскую борьбу.

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