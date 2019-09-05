Ярославль, 5 сентября, 2019, 12:15 — ИА Регнум. Сотрудники Ярославской таможни возбудили 2 уголовных дела за контрабанду леса из России в Китай на 30 миллионов рублей. Об этом сообщает сайт Центрального таможенного управления.

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Уголовные дела возбуждены по статье 226.1 УК РФ, предусматривающей наказание за контрабанду стратегически важных ресурсов. Фирма, зарегистрированная в Костромской области, при проведении таможенного декларирования леса представила в таможню поддельные коммерческие документы. Через оффшорную компанию, зарегистрированную на Британских Виргинских островах, она поставляла в Китай лесоматериалы.

Предметом незаконного экспорта стали березовые бревна, используемые для выработки лущеного шпона. Благодаря поддельным документам, компания существенно занизила стоимость леса.

«Впоследствии был произведен расчет стоимости экспортированного товара по методу определения таможенной стоимости, в результате чего стоимость незаконно вывезенных лесоматериалов составила 30,8 миллионов рублей», — рассказал заместитель начальника Ярославской таможни Игорь Сигеев.

Уголовные дела возбуждены по факту. Наказание за контрабанду по данной статье предусматривает лишение свободы на срок от пяти до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.