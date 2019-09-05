Владивосток, 5 сентября, 2019, 12:16 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин прокомментировал выступление премьер-министра Японии Синдзо Абэ на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке в части заключения мирного договора, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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Владимир Путин «События прошлых лет — это сложная история, но в любом случае люди не должны чувствовать себя жертвами геополитических событий тех лет. Мы идём навстречу, учитывая тонкости в безвизовом режиме. Есть масса вопросов, связанных с заключением мирного договора, и здесь мы должны учитывать позицию третьих стран. Двусторонние отношения развиваются, Японию мы уважаем и будем стремиться к заключению мирного договора».

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин открыл пленарное заседание на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Выступление Синдзо Абэ было эмоциональным и настойчивым в вопросах проблематики заключения мирного договора с Россией.