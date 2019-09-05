Белгород, 5 сентября, 2019, 12:12 — ИА Регнум. Интенсивное цветение, отмирание и гниение водорослей стало причиной гибели рыб в пруду «Оскочное» на территории Белгорода. Биологические процессы сопровождались выделением водорода, который вытеснил кислород и водные животные погибли. Результаты экспертизы опубликовали 5 сентября на официальном сайте администрации города.

Beladm.ru Пруд «Оскочное» в Белгороде

Пробы воды и мёртвой рыбы на исследования собирали в Белводоканале и городской ветстанции. Протоколы показали, что при норме растворенного кислорода в 5,0 мг на куб. дм данные заборов были в три раза ниже. Экологи отметили, что вода в пруду очень мутная, с резким запахом.

«При снижении температуры воздуха ситуация изменится в лучшую сторону — начнёт расти растворимость кислорода в воде из-за увеличения интенсивности смешивания воды и воздуха. Этому будет способствовать мощное осеннее волнение ветром воды в пруду», — отметила начальник отдела охраны окружающей среды администрации города Белгорода Светлана Пронченко.

Специалисты обследовали пруд в августе 2019 года после многочисленных обращений жителей города. Несанкционированных сбросов от частных домовладений в воду не выявили.