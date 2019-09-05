Ростов-на-Дону, 5 сентября, 2019, 12:13 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону ведётся работа над проектом строительства самого большого в России колеса обозрения. Об этом стало известно на заседании совета по инвестициям при губернаторе Ростовской области 4 сентября.

(сс) SAGM Колесо обозрения

Уточняется, что инвестор готов вложить средства в создание аттракциона. Предполагается, что высота объекта будет достигать 80 метров.

При этом стоит отметить, что в Ростове-на-Дону уже работает колесо обозрения «Одно небо». Его высота составляет 65 метров.

В России самым высоким в настоящее время считается колесо обозрения в Сочи (83,5 метра), на втором месте — аттракцион в Москве (73 метра).