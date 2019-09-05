Кишинёв, 5 сентября, 2019, 12:11 — ИА Регнум. Президент Молдавии Игорь Додон считает, что Приднестровье могло бы получить «особый статус в форме очень сильной автономии в составе молдавского государства». Об этом Додон заявил в интервью немецкому еженедельнику Der Spiegel.

Иван Шилов ИА REGNUM Приднестровье

По его словам, «аппарат президента разработал соответствующую концепцию и представит ее партнерам по коалиции». «В настоящее время мы осуществляем политику малых шагов и ищем решения для преодоления проблем в повседневной жизни граждан. О политическом решении конфликта еще не начали переговоров. Но рискну предположить, что мы можем продвигаться очень быстро, потому что современный международный консенсус благоприятен для Молдавии. Мы можем войти в историю, впервые найдя успешное решение замороженного конфликта в постсоветском пространстве», — приводит слова Додона Infotag.

Говоря о перспективе членства Молдавии в ЕС, Додон сказал, что «не считает это возможным в нынешней ситуации». «Будем честны, ЕС не готов к приему новых членов. Западно-балканские страны уже много лет ждут своей очереди, и четкой перспективы у них нет. Мы же от этого еще дальше. Мы должны рассматривать соглашение об ассоциации в ЕС как шанс, который нам поможет повысить качество жизни в стране, не больше», — добавил президент.

ИА REGNUM напоминает, что в ходе предвыборной президентской кампании 2016 года нынешний президент Молдавии Игорь Додон заявлял, что федерализация является единственным решением молдавско-приднестровского конфликта. Однако после избрания президентом он плавно сменил риторику — на еще более невнятный «особый статус» для Приднестровья в русле официальной позиции Кишинева на протяжении последних лет.

Теперь оказалось, что речь идет об автономии — наподобие той, что обладает Гагаузия, о которую в Молдавии регулярно «вытирают ноги», и «автономия» которой постоянно нарушается молдавскими властями.

Тем не менее Додон уверен, что ему удастся договориться на этот счет с Москвой, где его считают «надежным партнером».