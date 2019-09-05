Сургут, Югра, 5 сентября, 2019, 12:10 — ИА Регнум. В Югре с утра 5 сентября 2019 года началась бессрочная голодовка ипотечников, исключённых из программы «Молодая семья». Требования протестующих ранее были обнародованы в паблике организации «Сургут для детей», однако на данный момент он оказался заблокированным. Но за ходом голодовки можно наблюдать онлайн на Youtube-канале «Сургут для детей», сообщили корреспонденту ИА REGNUM её участники.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

Напомним, несколько сотен югорских семей, участвовавших в программе «Молодая семья», по решению судов оказались внезапно должны миллионы рублей «Ипотечному агентству Югры», которое требует вернуть ранее полученные субсидии. Как пояснили в агентстве, по условиям программы, в неё принимали молодых ипотечников, не владеющих жильём. Ранее, до 2013 года, участники «Молодой семьи» самостоятельно декларировали наличие или отсутствие собственного жилья. Потом заработала система электронного межведомственного взаимодействия. Выяснилось, что некоторые участники программы вольно или невольно утаили, что являются владельцами недвижимости. Массовые нарушения всплыли в 2019 году при наведении порядка в документации в соответствии с законодательством. «Ипотечное агентство Югры» через суд возвращает деньги, выданные ранее на погашение части кредита. Средний чек, положенный к возврату, составляет 800 тыс. рублей, но у большинства он превышает миллион.

Читайте ранее в этом сюжете:«Мы платим за чужие ошибки»: многодетные ипотечники Югры — Путину

Участники программы возмущены требованиями «Ипотечного агентства Югры», ведь когда они получали субсидии, в программе было прописано: «Нет жилья на территории ХМАО». Сейчас же заявляется, что жилья не должно было быть на всей территории России.

По данным «Ипотечного агентства Югры», семей, которым необходимо срочно выложить ранее полученные субсидии, около 200, по информации организации «Сургут для детей» — около 500. Но независимо от количества внезапных «должников», людей загнали в угол огромной суммой.

«Мы исполнили все обязательства перед правительством, подняли застройку и кредитование в нашем регионе, но в ответ получили исключение из программы и клеймо «аферистов-попрошаек». Мы добивались встреч с первыми лицами правительства Югры, но, к сожалению, остались в замкнутом круге, который выстроила перед нами власть. Мы —люди с обязанностями, но без прав! Призываем правительство Югры исполнить свои обязательства! Верните субсидии детям, прекратите судебные преследования в отношении наших граждан!» — пишут общественники в комментариях в трансляции голодовки.

На данный момент сообщается, что к голодающим приезжали представители администрации Сургута, «предлагали помощь — медицинскую, социальную и юридическую».