Владивосток, 5 сентября, 2019, 12:07 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поддержал предложение Монголии построить транзитный газопровод в Китай. Об этом сегодня, 5 сентября, во время выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай. Газ

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Монгольский лидер добавил, что председатель КНР Си Цзиньпин, в свою очередь, пообещал изучить этот проект.

«Также президент России выразил поддержку, а председатель КНР обещал изучить предложение Монголии о строительстве газопровода из России в Китай через монгольскую территорию», — сказал глава Монголии.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал предложение властей Монголии построить нефте‑ и газопроводы из России в Китай через монгольскую территорию, которое было озвучено на встрече лидеров России, Китая и Монголии в китайском городе Циндао, где проходил саммит ШОС. Российский лидер отметил, что это хорошая идея.

24 августа того же года в Улан-Баторе был заключён договор о сотрудничестве в рамках совместного проекта КНР, РФ и Монголии по постройке газопровода. Как отметил тогда представитель китайской стороны, разработка технико-экономического обоснования проекта завершена, газопровод будет построен вдоль монгольской железной дороги.