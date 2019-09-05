Екатеринбург, 5 сентября, 2019, 12:18 — ИА Регнум. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников в Свердловской области сократились на 16% по сравнению с 2014 годом. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев на заседании регионального правительства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте информационной политики.

Василий Бакшеев. Завод. 1935

Также по словам главы Свердловской области на 16% снизился сброс загрязнённых сточных вод. По его мнению, эти показатели сказались на демографической ситуации в регионе, в частности произошло увеличение продолжительности жизни свердловчан, которая на данный момент составляет 71 год.

Отметим, что в ходе заседания свердловского правительства Евгений Куйвашев поставил задачу уделить особое внимание реабилитации водохранилищ из которых ведётся водозабор для городов и посёлков, а также очистке поступающей с объектов водоснабжения в дома свердловчан воды.