Москва, 5 сентября, 2019, 12:03 — ИА Регнум. Законопроект о численности аппарата Конституционного суда (КС) правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 5 сентября.

Дарья Драй ИА REGNUM Конституционный суд РФ

Сейчас у КС нет полномочий определять численность сотрудников аппарата. Поправками прописывается, что численность работников аппарата КС устанавливается федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

В случае принятия закона нормы вступят в силу с 1 января 2020 года.