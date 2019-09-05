Москва, 5 сентября, 2019, 11:55 — ИА Регнум. Стали известны размеры премиальных выплат футболистам в клубах Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По данным «Спорт-Бизнес онлайн», самые большие премиальные в высшей лиге российского футбольного чемпионата получают игроки санкт-петербургского клуба «Зенит». За победу там полагается 9 тысяч евро (около 650 тысяч рублей) и 4,5 тысячи (328 тысяч рублей) евро за попадание в заявку победного для команды матча.

Также в «Зените» предусмотрены отдельные премии за участие в матчах Лиги чемпионов — за победу в нем предусмотрена премия в 18 тысяч евро, за попадание в заявку на матч — 4,5 тысяч евро. При этом последний вид траты в РПЛ может себе позволить только «Зенит».

Премиальные в московском «Спартаке» до нынешнего сезона составляли 5 тысяч евро в случае победы, однако теперь они будут выплачиваться, только если клуб попадет по итогам чемпионата в лучшую тройку команд.

По этому же принципу платят премиальные в казанском «Рубине» — в зависимости от итогового места в турнирной таблице. Такой же подход к выплате премиальных в «Краснодаре» — 1,5 млн рублей за выход в Лигу чемпионов, ЦСКА — за место в топ-3, московском «Динамо» — 50% годового оклада за попадание в еврокубки.

Также сообщается, что в пятерку клубов, выплачивающих свои игрокам наиболее высокие премиальные за победу вошли команды: «Ростов» (500 тысяч рублей), «Оренбург» (450 тысяч рублей), московский «Локомотив» и «Сочи» (по 350 тысяч рублей).