Ростов-на-Дону, 5 сентября, 2019, 11:49 — ИА Регнум. После воссоединения Крыма с Россией жители полуострова стали увереннее смотреть в будущее. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Ростовской области Сергей Косинов, комментируя идею Ксении Собчак вернуть российский регион Украине.

Марина Каширская ИА REGNUM Республика Крым

«Собчак было бы лучше проанализировать состояние, в котором полуостров находился, будучи в составе Украины. В настоящее время солидную долю проблем удалось решить. Люди стали увереннее смотреть в будущее», — сказал депутат.

Ранее Сергей Косинов обратил внимание на то, что Крым вернулся в состав России законным путём — в результате народного референдума. А Собчак хочет заработать политические очки.