Москва, 5 сентября, 2019, 11:42 — ИА Регнум. Законопроект, призванный обеспечить унификацию предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере строительства, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 5 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Так, вводятся единые стандарты предоставления услуг.

«Единые стандарты станут нормативными правовыми актами, обладающими приоритетом над административными регламентами, утверждаемыми на всех уровнях публичной власти, определяющими структуру, порядок, условия и результат предоставления конкретной государственной или муниципальной услуги, в том числе предусмотренной исчерпывающими перечнями», — указали в правительстве.

Первые единые стандарты планируется утвердить в отношении государственных и муниципальных услуг, относящихся непосредственно к сфере градостроительства, курируемой Минстроем России, отмечается в сопроводительных документах.

В частности, предполагается сократить с 1 января 2020 г. срок выдачи разрешения на строительство с 7 до 5 рабочих дней и срок выдачи градостроительного плана земельного участка с 20 до 14 рабочих дней.