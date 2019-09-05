Владивосток, 5 сентября, 2019, 11:53 — ИА Регнум. Выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке, премьер-министр Японии Абэ Синдзо подчеркнул, что он и президент России Владимир Путин встречаются уже 27-й раз, и разделили столько трапез, что, можно сказать, съели вместе пуд соли. Абэ рассказал об участии Японии в реализации 12 национальных проектов России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Владимир Путин и Абэ Синдзо

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Абэ Синдзо сказал, что Япония — это всегда авангард, современные решения различных вопросов, а также Япония — это партнёр. Абэ подчеркнул, что, раз дав обещание, японцы выполняют его неукоснительно.

Японский лидер подчеркнул, что его страна участвует в реализации 12 национальных проектов России — здравоохранении, развитии сельского хозяйства и других.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке проходит Восточный экономический форум.